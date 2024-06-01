Для актрисы Заворотнюк ученые разработали вакцину, но так и не смогли использовать — Shot

Стали известны некоторые подробности лечения артистки, скончавшейся от онкологии.

Во время лечения актрисы Анастасии Заворотнюк ученые разработали новую вакцину. Предполагалось, что она сможет уничтожать раковые клетки. Однако воспользоваться препаратом не успели.

Как выяснил Телеграм-канал Shot, вакцину разрабатывал ИМБ им. Энгельгардта. Однако назначить ее онкобольной Заворотнюк не смогли. Преградой стали нехватка документации и различные ограничения. Экспериментальное лечение хотели начать еще несколько лет назад, но тогда это было юридически запрещено.