Маневр злостного нарушителя ПДД в Петербурге обернулся гибелью байкера

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина на мотоцикле врезался в разворачивающийся автомобиль, который должен был уступить дорогу.

В Петербурге полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб байкер. По имеющимся данным, трагедия произошла на Кубинской улице накануне вечером.

Мужчина на мотоцикле двигался по главной дороге, как вдруг перед ним стал разворачиваться автомобиль «Рено». В итоге двухколесный транспорт влетел в бок иномарки. Байкер погиб на месте ДТП.

По данным «Фонтанки», виновник смертельной аварии за первые пять месяцев этого года более 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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