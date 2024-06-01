Маневр злостного нарушителя ПДД в Петербурге обернулся гибелью байкера

Мужчина на мотоцикле врезался в разворачивающийся автомобиль, который должен был уступить дорогу.

В Петербурге полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб байкер. По имеющимся данным, трагедия произошла на Кубинской улице накануне вечером.

Мужчина на мотоцикле двигался по главной дороге, как вдруг перед ним стал разворачиваться автомобиль «Рено». В итоге двухколесный транспорт влетел в бок иномарки. Байкер погиб на месте ДТП.

По данным «Фонтанки», виновник смертельной аварии за первые пять месяцев этого года более 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.