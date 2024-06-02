Эксперт рассказал, как гарантированно защитить ребенка от контента 18+

О механизмах «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«В первую очередь, необходимо выставить настройки безопасности в браузерах и поисковых системах. Например, в Яндексе существует несколько режимов фильтрации, в том числе «умеренный» и «семейный». В последнем из результатов поиска полностью исключается контент для взрослых, даже при наличии соответствующего запроса, не показываются сайты с нецензурной лексикой. Активировать этот режим можно в «Настройках поиска». В браузере Google Chrome можно внести определенные сайтов в черный список: их посещение станет невозможным», – отметил Василий Шутов

Предпочтительным вариантом являются приложения и программы с функцией родительского контроля.

«Их выбор широк, но я рекомендую обратить внимание на продукты операторов связи и компаний, которые входят в Альянс по защите детей в цифровой среде. Такое ПО блокирует нежелательный контент, позволяет регулировать количество времени, которое ребенок проводит в сети, родитель также может получить отчет о том, чем именно интересуется их ребенок», – рассказал Василий Шутов

В антивирусных ПО отечественных производителей существует защита в «детском режиме».

«Родительский контроль можно установить на домашний роутер. Таким образом будет активирована веб-фильтрация для всех устройств в сети. Стоит подчеркнуть, что современные дети во многом гораздо более «продвинуты» в обращении с гаджетами, чем их родители. Поэтому, если вы хотите действительно обезопасить своего ребенка, то стоит применять сразу несколько из указанных способов», – резюмировал Василий Шутов