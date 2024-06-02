Иномарка сгорела в Волховском районе

Сообщение о пожаре в садоводстве «Здоровье» в Волховском районе поступило в экстренные службы 1 июня в 03:45. Горела Mazda CX-7.

На место происшествия выехали дежурные смены 60-й и 121-й пожарных частей. Горевший легковой автомобиль тушили восемь человек и две спецмашины.

Огнем оказались повреждены покрышки, моторный отсек и салон. Возгорание ликвидировано к 04:56, о пострадавших не сообщалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются.