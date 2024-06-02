«Либо я вас порежу, либо стреляйте»: Полицейские застрелили жителя Выборга  

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Пистолет
Фото: Baltphoto.ru

Полицейские прибыли на вызов 70-летней жительницы Выборга в квартиру дома на Травяной улице. Женщина рассказала, что ее 44-летний сын напился, взял в руки нож и начал угрожать ей.

Правоохранители попытались успокоить мужчину, но он заявил, что нападет на них, если его не застрелят. После этих слов он направился в сторону полицейских, размахивая ножом. Предупреждения и газовый баллончик не сработали.

Полицейский выстрелил четыре раза: первая пуля была предупредительной, вторая попала в руку, третья в шею, четвертая в живот. На место вызвали скорую помощь, до ее приезда полиция оказала первую помощь. Однако мужчина скончался.

Вам будет интересно
«Либо я вас порежу, либо стреляйте»: Полицейские застрелили жителя Выборга   Ленинградская область, Выборг
Истекающий кровью отец вез мертвого двухлетнего сына на санках в Киришах
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 5967
Автор