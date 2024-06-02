Задержан таксист, ударивший ножом прохожего в Петербурге

В полицию 1 июня сообщили о ножевом ранении возле продуктового магазина в доме № 126 на улице Седова в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место правоохранители обнаружил травмированного 27-летнего жителя Самарской области.
Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В тот же день возле дома № 19 на проспекте Обуховской Обороны задержали подозреваемого в причастности к преступлению – 22-летнего таксиста.
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21.05.2022 15600