Задержан таксист, ударивший ножом прохожего в Петербурге

В полицию 1 июня сообщили о ножевом ранении возле продуктового магазина в доме № 126 на улице Седова в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место правоохранители обнаружил травмированного 27-летнего жителя Самарской области.

Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В тот же день возле дома № 19 на проспекте Обуховской Обороны задержали подозреваемого в причастности к преступлению – 22-летнего таксиста.