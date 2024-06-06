Женщина погибла в ДТП в Выборгском районе. Водителя могло ослепить солнце

На 91-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе 62-летний водитель Skoda Kodiaq, двигаясь в сторону Выборга, не справился с управлением и наехал на опору освещения.

ДТП произошло 5 июня около 18:00. По предварительным данным, из-за столкновения две пассажирки оказались на дороге. Погибла 61-летняя женщина, 85-летняя в тяжелом состоянии госпитализирована.

Предварительно установлено, что мужчину во время движения ослепило солнце, и он потерял управление.