Новой Lada Niva заинтересовались в Японии, Германии и Канаде

Глава «АвтоВАЗа» не исключил, что спортивная версия внедорожника будет поставляться за рубеж.
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания фиксирует повышенный интерес к обновленной версии Lada Niva. В рамках ПМЭФ-2024 новинкой заинтересовались делегаты из Германии.
Уже 50 лет это очень популярный автомобиль. Ко мне на ПМЭФ подходили делегаты из Германии, спрашивали про Niva. Письма приходят из Канады, Японии. При СССР в Канаду каждый год поставлялось 5 тыс. автомобилей Niva, — цитирует Соколова «Газета.ру».
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