Мужчина устроил стрельбу из карабина в Приозерском районе

Ночью 7 июня в Лосево Приозерского района сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля «Лада». По словам очевидцев, ранее он стрелял в воздух возле магазина.
По словам одного из обратившихся в полицию, услышав стрельбу, несколько человек убежали в лес.
В салоне автомобиля обнаружены две карабина «Сайга». По предварительным данным, на оружие имеется разрешение. Решается вопрос об уголовном деле.
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