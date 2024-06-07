Мужчина устроил стрельбу из карабина в Приозерском районе

Ночью 7 июня в Лосево Приозерского района сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля «Лада». По словам очевидцев, ранее он стрелял в воздух возле магазина.

По словам одного из обратившихся в полицию, услышав стрельбу, несколько человек убежали в лес.

В салоне автомобиля обнаружены две карабина «Сайга». По предварительным данным, на оружие имеется разрешение. Решается вопрос об уголовном деле.