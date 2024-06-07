Врачи скорой помощи помогли роженице с кровотечением в Ленобласти

Вечером 3 июня бригада скорой помощи Токсовской подстанции отправилась на вызов к 23-летней роженице. У девушки на 39-й неделе беременности начались схватки и открылось кровотечение.

У пациентки был твердый и болезненный при пальпации живот, а давление 160/100, несмотря на активное кровотечение. Медики заподозрили преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты. Они также выяснили, что в ходе беременности у пациентки выявили гестационный сахарный диабет и артериальную гипертензию.

Беременную девушку отвезли во Всеволожский роддом. В дороге медики продолжали оценивать жизненные показатели пациентки, проводили внутривенную инфузию и не давали роженице уйти в потуги.

Транспортировку пациентка перенесла удовлетворительно. За это время кровотечение практически остановилось. Девушку передали врачам в приемном покое роддома. Предварительный диагноз бригады скорой помощи подтвердился. В роддоме девушке сделали кесарево сечение. На свет появился мальчик.