Жительница Соснового Бора наказана условно за хищение денег у пожилой коллеги. Она переводила себе на счет более 70 раз 

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

Суд признал виновной 41-летнюю жительницу Соснового Бора в хищении чужого имущества с банковского счета. Назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. 

Следствие установило, что в 2023 году к женщине обратилась 77-летняя коллега, которая попросила настроить мобильный телефон. Запомнив пароль, ныне осужденная с мая по декабрь осуществила 71 перевод денег на свой счет, зная, что коллега оставляет телефон в раздевалке.

Общая сумма ущерба составила 428 тысяч рублей. Исковые требования прокуратуры о возмещении ущерба судом удовлетворены в полном объеме.

Вам будет интересно
Жительница Соснового Бора наказана условно за хищение денег у пожилой коллеги. Она переводила себе на счет более 70 раз  Сосновый Бор
Пенсионерка четыре года не замечала отсутствие 8,5 млн рублей на счете в Петербурге
В полицию Фрунзенского района обратилась 76-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что пришла в отделение банка, чтобы оформить доверенность на свою дочь, однако...
21.05.2023 1208
Автор