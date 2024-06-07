Жительница Соснового Бора наказана условно за хищение денег у пожилой коллеги. Она переводила себе на счет более 70 раз 

Суд признал виновной 41-летнюю жительницу Соснового Бора в хищении чужого имущества с банковского счета. Назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Следствие установило, что в 2023 году к женщине обратилась 77-летняя коллега, которая попросила настроить мобильный телефон. Запомнив пароль, ныне осужденная с мая по декабрь осуществила 71 перевод денег на свой счет, зная, что коллега оставляет телефон в раздевалке.

Общая сумма ущерба составила 428 тысяч рублей. Исковые требования прокуратуры о возмещении ущерба судом удовлетворены в полном объеме.