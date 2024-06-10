BMW-520 сожгли в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В ночь на 9 июня в поселке Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга неизвестные подожгли BMW-520.

По предварительным данным, владелец автомашины – 41-летний генеральный директор петербургской логистической компании. По словам мужчины, ему никто не угрожал.

Полиция собирается возбуждать уголовное дело по умышленному уничтожению имущества.

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23.05.2022 1709
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