BMW-520 сожгли в Петербурге

В ночь на 9 июня в поселке Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга неизвестные подожгли BMW-520.
По предварительным данным, владелец автомашины – 41-летний генеральный директор петербургской логистической компании. По словам мужчины, ему никто не угрожал.
Полиция собирается возбуждать уголовное дело по умышленному уничтожению имущества.
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23.05.2022 1709