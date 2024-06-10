Мишустин назвал срок индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий для 7,8 млн работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такие люди обладают солидным опытом и навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», — сказал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что процесс возобновления индексаций пенсий должен проходить проходить «без сбоев и максимально удобно для людей».