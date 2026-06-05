В ходе XXIX Петербургского международного экономического форума стало известно, что на базе Волховского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») уже к концу текущего года агрохимический холдинг выведет в розницу свою продукцию для индивидуальных потребителей, фермерских хозяйств и дачников.

Фото: пресс-служба ФосАгро

Группа компаний «ФосАгро» и Правительство Ленинградской области подписали соглашение, в рамках которого на Волховском предприятии буду сформированы новые производственные и фасовочные мощности. Они позволят предприятию вывести уже в конце 2026 года широкий ассортимент гранулированных и водорастворимых удобрений в фасовке по 1, 3 и 5 кг. Мощности производства и фасовки удобрений превысят 20 тыс. тонн в год. Будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

«Основная цель проекта – повышение доступности наших удобрений широкому кругу потребителей. Мы хотим дать возможность каждому, от дачника до владельца личного подсобного хозяйства, напрямую получить наш продукт. Мы создаем условия для того, чтобы каждый садовод мог вырастить экологически чистые овощи на своем приусадебном участке», - отметил по итогам подписания очередного важного соглашения с Ленобластью генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.



Фото: пресс-служба ФосАгро

Как сообщили в пресс-службе промышленного предприятия, ещё до подписания соглашения стороны подробно разобрали нюансы проекта. Так, накануне ПМЭФ-2026, представители агрохимического холдинга и регионального правительства обсудили технологические аспекты, логистику и потенциальный спрос на мелкофасовочную продукцию со стороны малых фермерских хозяйств и садоводов, как на уровне Ленобласти и Петербурга, так и за их пределами.



Напомним, с 2025 года на промышленном предприятии в Волхове стартовала программа стратегического развития на период до 2030 года. Она нацелена на выпуск и внедрение современных технологий по производству пищевой ортофосфорной кислоты, технической ортофосфорной кислоты, пищевых фосфатов, водорастворимых МАФ, ДАФ, МКФ. Производство продукции должно вырасти до 1,6 млн тонн в год. Объем инвестиций превысит 20,6 млрд рублей. Будет создано более 265 новых рабочих мест.



«Люди всегда были и остаются главным приоритетом компании. В этом году в Волхове начинается строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и нового жилого дома для сотрудников компании, их семей и ветеранов предприятия. Завершить строительство объектов планируем уже в 2027 году», – добавил Александр Гильгенберг.