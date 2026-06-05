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Новости Экономика

На Волховском предприятии ФосАгро будут выпускать удобрения в мелких упаковках для дачников и фермеров

В ходе XXIX Петербургского международного экономического форума стало известно, что на базе Волховского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») уже к концу текущего года агрохимический холдинг выведет в розницу свою продукцию для индивидуальных потребителей, фермерских хозяйств и дачников.

На Волховском предприятии ФосАгро будут выпускать удобрения в мелких упаковках для дачников и фермеров - В ходе XXIX Петербургского международного экономического форума стало известно, что на базе Волховск

Фото: пресс-служба ФосАгро

Группа компаний «ФосАгро» и Правительство Ленинградской области подписали соглашение, в рамках которого на Волховском предприятии буду сформированы новые производственные и фасовочные мощности. Они позволят предприятию вывести уже в конце 2026 года широкий ассортимент гранулированных и водорастворимых удобрений в фасовке по 1, 3 и 5 кг. Мощности производства и фасовки удобрений превысят 20 тыс. тонн в год. Будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

«Основная цель проекта – повышение доступности наших удобрений широкому кругу потребителей. Мы хотим дать возможность каждому, от дачника до владельца личного подсобного хозяйства, напрямую получить наш продукт. Мы создаем условия для того, чтобы каждый садовод мог вырастить экологически чистые овощи на своем приусадебном участке», - отметил по итогам подписания очередного важного соглашения с Ленобластью генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

На Волховском предприятии ФосАгро будут выпускать удобрения в мелких упаковках для дачников и фермеров - В ходе XXIX Петербургского международного экономического форума стало известно, что на базе Волховск

Фото: пресс-служба ФосАгро

Как сообщили в пресс-службе промышленного предприятия, ещё до подписания соглашения стороны подробно разобрали нюансы проекта. Так, накануне ПМЭФ-2026, представители агрохимического холдинга и регионального правительства обсудили технологические аспекты, логистику и потенциальный спрос на мелкофасовочную продукцию со стороны малых фермерских хозяйств и садоводов, как на уровне Ленобласти и Петербурга, так и за их пределами. 

Напомним, с 2025 года на промышленном предприятии в Волхове стартовала программа стратегического развития на период до 2030 года. Она нацелена на выпуск и внедрение современных технологий по производству пищевой ортофосфорной кислоты, технической ортофосфорной кислоты, пищевых фосфатов, водорастворимых МАФ, ДАФ, МКФ. Производство продукции должно вырасти до 1,6 млн тонн в год. Объем инвестиций превысит 20,6 млрд рублей. Будет создано более 265 новых рабочих мест.

«Люди всегда были и остаются главным приоритетом компании. В этом году в Волхове начинается строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и нового жилого дома для сотрудников компании, их семей и ветеранов предприятия. Завершить строительство объектов планируем уже в 2027 году», – добавил Александр Гильгенберг.

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18.05.2026
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Теги

«ФосАгро» пмэф удобрения
Новости Экономика

Портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области достиг 161 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер проанализировал, как за последний год изменилось кредитное поведение населения.

Рынок потребительского кредитования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области постепенно восстанавливает активность после сдержанного 2025 года. По данным экспертов Сбера, в первом квартале 2026 года объём выдач потребительских кредитов в регионе увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно растёт и средний размер кредита — жители региона всё чаще оформляют займы на более крупные суммы и более длительные сроки.

Сегодня совокупный портфель потребительских кредитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Сбере составляет 161 млрд рублей. В Санкт-Петербурге объём портфеля остаётся стабильным на уровне 127 млрд рублей. Это может говорить о том, что рынок постепенно переходит от фазы активного сокращения задолженности к более сбалансированной модели потребления кредитных продуктов.

Одним из ключевых трендов стало увеличение среднего размера кредита. По данным апреля 2026 года, средняя сумма потребительского кредита и рефинансирования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 33% до 314 тыс. руб. Самым популярным сроком кредита остаётся 60 месяцев. 

Изменение среднего чека может свидетельствовать о смене структуры спроса. Если ранее потребительские кредиты чаще использовались для покрытия краткосрочных расходов, то сейчас всё большую роль начинают играть более крупные цели — ремонт, обучение, крупная бытовая техника или организация отдыха. Такие сценарии традиционно требуют более значительных сумм и более длинного горизонта погашения. Также растёт доля клиентов, который рефинансируют свои ранее взятые кредиты, объединяя их в один и снижая платёж.

Статистика выдач также показывает заметное оживление спроса в 2026 году. За первые четыре месяца текущего года в Санкт-Петербурге было выдано почти 83 тыс. потребительских кредитов на сумму 27,7 млрд рублей, а в Ленинградской области — около 28,4 тыс. кредитов на 7,4 млрд рублей. Динамика начала года демонстрирует существенный рост спроса по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть прежде всего от процентной политики и уровня потребительской уверенности. Однако уже сейчас можно говорить о формировании нового потребительского поведения. Жители региона всё чаще рассматривают кредит как управляемый финансовый инструмент под конкретные цели и с расчётом на комфортную долговую нагрузку. 

Теги

Сбер пмэф

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