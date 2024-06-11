Рабочего насмерть завалило мусором на стройке метро в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

В полицию 10 июня около 09:30 сообщили о происшествии на строительной площадке в районе улицы Кронштадтской в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, в районе будущей станции метро «Путиловская» погиб 35-летний рабочий-проходчик. Ранее по тоннелю ехал электровоз с вагонетками с мусором. Составом управлял 32-летний машинист.

На подземной развилке у поезда отказали тормоза, вагонетки сошли с полотна и наехали на рабочего. Травмы оказались смертельными. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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