Рабочего насмерть завалило мусором на стройке метро в Петербурге

В полицию 10 июня около 09:30 сообщили о происшествии на строительной площадке в районе улицы Кронштадтской в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, в районе будущей станции метро «Путиловская» погиб 35-летний рабочий-проходчик. Ранее по тоннелю ехал электровоз с вагонетками с мусором. Составом управлял 32-летний машинист.
На подземной развилке у поезда отказали тормоза, вагонетки сошли с полотна и наехали на рабочего. Травмы оказались смертельными. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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