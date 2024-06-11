У деревни Касимово в ДТП погиб один человек, двое в тяжелом состоянии

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло 10 июня на 12-м км дороги «Осиновая Роща — Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как рассказали в ГУ МЧС по ЛО, у деревни Касимово 50-летняя водитель на Kia Seltos не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Camry под управлением 38-летнего мужчины.

У деревни Касимово в ДТП погиб один человек, двое в тяжелом состоянии погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
У деревни Касимово в ДТП погиб один человек, двое в тяжелом состоянии погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте. Водитель Toyota и его пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

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У деревни Касимово в ДТП погиб один человек, двое в тяжелом состоянии погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
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10.06.2024 106
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