У деревни Касимово в ДТП погиб один человек, двое в тяжелом состоянии

Смертельное ДТП произошло 10 июня на 12-м км дороги «Осиновая Роща — Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как рассказали в ГУ МЧС по ЛО, у деревни Касимово 50-летняя водитель на Kia Seltos не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Camry под управлением 38-летнего мужчины.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте. Водитель Toyota и его пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. Проводится проверка.