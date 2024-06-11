Эксперт рассказал, что выдаст перекупщика при осмотре машины перед покупкой

Россиянам рассказали, на что нужно обращать внимание перед заключением сделки о покупке авто.

Одним из главных признаков того, что автомобиль продает перекупщик, а не владелец, является короткий срок владения транспортным средством. Об этом сообщил директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

В документах на право собственности можно увидеть очень маленький срок владения автомобилем, если продавец является перекупщиком, — цитирует эксперта «РГ».

Кроме того, перекупщики часто не ставят машину на учет, а перепродают ее по договору купли-продажи от имени собственника. При этом они, в отличие от владельца, как правило, не знают всех нюансов обслуживания автомобиля.

Чтобы выявить перекупщика, Гришаков советует покупателям заранее приобрести отчеты о проверке машины и подготовить вопросы, на которые продавец вряд ли сможет дать исчерпывающие ответы.

Также стоит обратить внимание, если автомобиль продает юридическое лицо. В этом случае необходимо проверить, является ли компания официальным дилером или просто занимается перепродажей. Для этого можно изучить аккредитацию фирмы на сайте автобренда и отзывы клиентов.