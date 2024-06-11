В Тосно госпитализировали двух человек после лобовой аварии

Один из автомобилей в результате столкновения выбросило в кювет.

Полиция выясняет обстоятельства серьезной аварии в городе Тосно Ленинградской области. В результате столкновения внедорожника и седана пострадали два человека.

На место ЧП выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. Специалисты деблокировали пострадавших и предотвратили возможное возгорание, обесточив поврежденные машины.