В Тосно госпитализировали двух человек после лобовой аварии

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Один из автомобилей в результате столкновения выбросило в кювет. 

Полиция выясняет обстоятельства серьезной аварии в городе Тосно Ленинградской области. В результате столкновения внедорожника и седана пострадали два человека.

На место ЧП выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. Специалисты деблокировали пострадавших и предотвратили возможное возгорание, обесточив поврежденные машины.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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