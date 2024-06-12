Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем России

Мы гордимся нашей Родиной — великой страной, которая отстаивает сегодня право каждого народа на земле — самому выбирать свое будущее, сохранять свои духовные традиции, развиваться без указки, откуда бы то ни было.

Каждый из нас сегодня трудится для общей Победы, все мы — мыслями на фронтах специальной военной операции, где наши герои-защитники отстаивают правду и справедливость — главные ценности нашей любимой России.

Желаю всем мира, который обязательно наступит после нашей Победы, добра и процветания!