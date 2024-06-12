Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем России

Автор: Анастасия Щербакова
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Поздравительную речь губернатор Ленобласти сопроводил красивыми кадрами нашей необъятной Родины.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил соотечественников с Днем России, ежегодно отмечаемым 12 июня.

Мы гордимся нашей Родиной — великой страной, которая отстаивает сегодня право каждого народа на земле — самому выбирать свое будущее, сохранять свои духовные традиции, развиваться без указки, откуда бы то ни было.

 

Каждый из нас сегодня трудится для общей Победы, все мы — мыслями на фронтах специальной военной операции, где наши герои-защитники отстаивают правду и справедливость — главные ценности нашей любимой России.

 

Желаю всем мира, который обязательно наступит после нашей Победы, добра и процветания!

Свое поздравление глава 47-го региона сопроводил видеороликом с красотами России.

 

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10.06.2024 109
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