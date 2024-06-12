В России продлили выплаты многодетным на погашение ипотечных кредитов

Соответствующий закон 12 июня подписал президент РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий выплаты многодетным семьям на полное или частичное погашение ипотеки.

Согласно документу, меры поддержки будет действовать еще семь лет — до 20230 года. Законом предусмотрена выплата этой категории семей 450 тысяч рублей на закрытие ипотеки. За прошлый год материальная помощь была назначена 190 тысяч раз.