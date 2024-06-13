Неизвестный сжег садовый дом, автомобильный прицеп и вагончик-бытовку в Выборгском районе

Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога заведено 11 июня после пожара в садоводстве «Полесье» в Выборгском районе.

В начале мая 57-летний директор петербургского коммунального предприятия рассказал полицейским, что после визита неизвестного с горючим у него сгорели садовый дом, автомобильный прицеп и вагончик-бытовка.

Ущерб пострадавшего оценен в три миллиона рублей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.