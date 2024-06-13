Люди тратят больше денег, когда оплачивают покупки без наличных – исследование

Ученые проанализировали статьи, посвященные потребительским расходам при различных способах оплаты. Анализ 71 работы с 11 000 участников из 17 стран подтвердил, оплата картой или телефоном приводит к большим тратам.

При использовании наличных денег люди пересчитывают их, что делает процесс покупки заметнее и «дороже». Если использовать только карту или телефон, покупателям легче тратить.

Особенно сильно эффект безналичного расчета проявляется при оплате статусных вещей, например, ювелирного украшения. При совершении пожертвований или в случае чаевых официантам эффекта безналичного расчета ученые не увидели.