Люди тратят больше денег, когда оплачивают покупки без наличных – исследование

Ученые проанализировали статьи, посвященные потребительским расходам при различных способах оплаты. Анализ 71 работы с 11 000 участников из 17 стран подтвердил, оплата картой или телефоном приводит к большим тратам.
При использовании наличных денег люди пересчитывают их, что делает процесс покупки заметнее и «дороже». Если использовать только карту или телефон, покупателям легче тратить.
Особенно сильно эффект безналичного расчета проявляется при оплате статусных вещей, например, ювелирного украшения. При совершении пожертвований или в случае чаевых официантам эффекта безналичного расчета ученые не увидели.
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07.08.2023 2671