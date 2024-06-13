Пассажирский автобус полностью сгорел на Выборгском шоссе

Автор: Гузель Галимова
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В четверг днем, 13 июня, на 25 километре Выборгского шоссе в Ленобласти загорелся автобус ПАЗ.

Пассажирский автобус полностью сгорел на Выборгском шоссе сгорел автобус, Ленобласть, Выборгское шоссе
Пассажирский автобус полностью сгорел на Выборгском шоссе сгорел автобус, Ленобласть, Выборгское шоссе
Фото: Леноблпожспас

В результате пожара транспорт полностью выгорел. В этот момент в автобусе не было пассажиров — водитель отгонял его в парк. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.

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