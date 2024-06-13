Петербургский атлет Денис Вовк сдвинул 300-тонную «Ласточку»

Петербургский атлет силового экстрима Денис Вовк сдвинул с места электропоезд «Ласточка».

Локомотив и пять вагонов весом в 300 тонн он протащил на расстоянии 4,5 метра на железнодорожном вокзале Белоостров в Курортном районе Петербурга. Мероприятие приурочили к Международному Дню привлечения внимания к железнодорожным переездам со стороны автомобилистов.

Видео: ЛенТВ24

Месяц назад Вовк установил мировой рекорд, сдвинув «Сапсан» весом в 650 тонн почти на полтора метра за 37 секунд.