Петербургский атлет Денис Вовк сдвинул 300-тонную «Ласточку»

Петербургский атлет силового экстрима Денис Вовк сдвинул с места электропоезд «Ласточка».
Локомотив и пять вагонов весом в 300 тонн он протащил на расстоянии 4,5 метра на железнодорожном вокзале Белоостров в Курортном районе Петербурга. Мероприятие приурочили к Международному Дню привлечения внимания к железнодорожным переездам со стороны автомобилистов.
Видео: ЛенТВ24
Месяц назад Вовк установил мировой рекорд, сдвинув «Сапсан» весом в 650 тонн почти на полтора метра за 37 секунд.
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10.06.2024 123