Подростки пытались поджечь здание в Подпорожском районе

В полицию Подпорожского района 12 июня около 20:00 поступил сигнал от 19-летнего петербуржца о попытке поджога в селе Винницы.
По его словам, подростки пыталась устроить пожар в заброшенной пекарне. Предположительно, это были четыре девушки и один молодой человек.
В ГУ МЧС РФ информация о возгорании в заброшенном здании в Винницах поступила около 16:00. На первом этаже тлел матрас. А около 18:00 зафиксирована повторная заявка на том же месте. На втором этаже горела комната, огонь охватил 24 квадратных метра.
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23.05.2022 1717