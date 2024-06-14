Грузовик и «Газель» столкнулись в Волховском районе. Пострадал один человек

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 июня около 10:30 поступила информация о ДТП на 492-м километре трассы А-114 «Вологда-Новая Ладога».

По предварительным данным, в районе деревни Хвалово в Волховском районе столкнулись грузовик и «Газель». Пострадал один человек. Его личность и обстоятельства аварии устанавливаются.