Грузовик и «Газель» столкнулись в Волховском районе. Пострадал один человек

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 июня около 10:30 поступила информация о ДТП на 492-м километре трассы А-114 «Вологда-Новая Ладога».
По предварительным данным, в районе деревни Хвалово в Волховском районе столкнулись грузовик и «Газель». Пострадал один человек. Его личность и обстоятельства аварии устанавливаются.
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26.12.2022 3530