МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900. Медаль сменила страну

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900 в Париже. Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Исполком передал Франции медаль Великобритании, которую завоевал Ллойд Гильдебранд в велогонке на 25 километров на треке.

«Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года», – объяснил Марк Адамс

Французы выиграли медальный зачет Олимпиады-1900. На счету команды теперь 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. У Великобритании 31 награда (15-7-9) и третье место в зачете.