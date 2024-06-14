МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900. Медаль сменила страну

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900 в Париже. Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Исполком передал Франции медаль Великобритании, которую завоевал Ллойд Гильдебранд в велогонке на 25 километров на треке.
«Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года», – объяснил Марк Адамс
Французы выиграли медальный зачет Олимпиады-1900. На счету команды теперь 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. У Великобритании 31 награда (15-7-9) и третье место в зачете.
Вам будет интересно
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1748