В Тихвине запустят автобус до деревни Дуброво

В Тихвинском районе с 19 июня начнет курсировать новый автобусный маршрут.

Тихвин свяжут транспортом с деревней Дуброво, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Автобус будет курсировать по средам и воскресеньям. Стоимость проезда составит 180 рублей, также на маршруте будет действовать льготный проездной билет (ЕСПБ).