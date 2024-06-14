В Тихвине запустят автобус до деревни Дуброво

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Тихвинском районе с 19 июня начнет курсировать новый автобусный маршрут.

Тихвин свяжут транспортом с деревней Дуброво, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Автобус будет курсировать по средам и воскресеньям. Стоимость проезда составит 180 рублей, также на маршруте будет действовать льготный проездной билет (ЕСПБ).

286892
Фото: администрация Тихвинского района Ленобласти.

Вам будет интересно
В Тихвине запустят автобус до деревни Дуброво Тихвин, Ленобласть, автобус
В Кингисеппе с 1 июня запустят бесплатный автобус
В Кингсеппе Ленобласти с 1 июня начнет курсировать бесплатный автобус. Протяженность нового автобусного маршрута №1С составит 8,8 километра с заездом на...
31.05.2024 269
Автор