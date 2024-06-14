В Тихвине запустят автобус до деревни Дуброво

В Тихвинском районе с 19 июня начнет курсировать новый автобусный маршрут.
Тихвин свяжут транспортом с деревней Дуброво, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Автобус будет курсировать по средам и воскресеньям. Стоимость проезда составит 180 рублей, также на маршруте будет действовать льготный проездной билет (ЕСПБ).
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31.05.2024 269