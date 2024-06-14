Предприниматель из Ленобласти убил петербурженку за сережки. Его нашли через 23 года

По подозрению в убийстве в мае 2001 года 13 июня задержан 46-летний индивидуальный предприниматель из Новоселья Ломоносовского района. Тогда, в начале 2000-х, в подъезде дома на Дачном проспекте нашли тело 51-летней петербурженки с травмой головы.

Произошедшее сначала квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Затем выяснили, что на женщине были золотые серьги, которые пропали.

Следствие установило, что мужчина заметил прохожую с украшениями в ушах, решил сорвать их и преследовал жертву до подъезда. Когда дверь квартиры открылась, он ударил женщину по голове и забрал драгоценности.

Известно, что с середины 1990-х подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбой. В последний раз – в феврале 2023 года – за смертельное ДТП.