Минздрав предложил включить онкологию в список профзаболеваний — СМИ

Минздрав предлагает расширить существующий в России список профессиональных болезней, внеся в него онкологические. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Профессиональным заболеванием в России называется хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности. И поскольку оно считается страховым случаем, работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда страховые взносы по ставке от 0,2% до 8,5% выплат сотрудникам. В 2023 году сумма таких взносов превысила два триллиона рублей.

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По статистике Роспотребнадзора, в 2022 году в России зафиксировали 4,3 тысячи случаев профзаболеваний у 3,5 тысячи человек — это почти в два раза меньше, чем в 2013 году.