Нетрезвый безработный напал на водителя скорой помощи, которая спасала его девушку в Колпино

Автор: Сергей Агутин
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Скорая (2)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию 12 июня около 23:00 сообщили о нападении на водителя скорой помощи возле дома № 50 на улице Тверской в Колпино. По предварительным данным, нетрезвый 27-летний агрессора ударил 59-летнего мужчину.

Установлено, что молодой человек хотел поехать вместе со своей девушкой, которую госпитализировала бригада медиков. Водитель отказался пускать его в автомобиль.

Задержанный доставлен в полицию, в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Известно, что мужчина официально не трудоустроен.

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