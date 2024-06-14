Светогорцы отпраздновали 137-летие города и Светогорского ЦБК

12 июня в Светогорске Ленинградской области отметили сразу три праздника: День России, но также день рождения города и Светогорского ЦБК − системообразующего предприятия Российской Федерации и Ленинградской области. В празднике приняли участие сотрудники комбината, жители Светогорска и его гости.

Праздник открыло торжественное шествие трудовых коллективов города. Одной из самых многолюдных стала колонна Светогорского ЦБК, на котором работают около 1 700 человек. Поздравить родной комбинат сотрудники пришли вместе со своими семьями и детьми.

В официальной части праздника приняли участие глава МО «Светогорское городское поселение» Ирина Иванова, глава администрации МО «Светогорское городское поселение» Евгений Цой, председатель комитета по внешним связям и туризму администрации МО «Выборгский район» Владимир Васильев, исполнительный директор НПАО «Светогорский ЦБК» Олег Рыбников, генеральный директор НПАО «СветоТехСервис», дочерней компании НПАО «Светогорский ЦБК», Андрей Зибен и другие.

«История Светогорска и Светогорского ЦБК неразрывно связана уже на протяжении 137 лет. Мы гордимся тем, что наше предприятие делает и в городе, и на производстве – это все благодаря тому, что Светогорский ЦБК работает стабильно, успешно и на полную производительность. Двери нашего предприятия открыты для всех, кто хочет с нами расти и развиваться, особенно для молодых специалистов, которые пока не имеют опыта работы – на комбинате есть все необходимое для их обучения и дальнейшего развития», − прокомментировал на открытии праздника Олег Рыбников.

В рамках торжественной части состоялась церемония награждения лучших сотрудников Светогорского ЦБК в таких номинациях, как «Значимая личность», «Преданность своему делу», «По труду и честь», «Лидер перемен», «Успешный старт».

В течение дня гостей праздника радовали выступлениями творческие коллективы города, были организованы мастер-классы, лотереи, турниры по волейболу, настольному теннису, шашкам, стритболу и мини-футболу, прошел финал первенства МО «Светогорское городское поселение» по хоккею. Завершилось празднование программой ВИА «Поющие гитары».