Бензин подорожал в России

Биржевые цены на бензин выросли с 10 по 14 июня. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин марки АИ-92 подорожал на 3,72 %, до 49 125 рублей за тонну. Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 4,01 %, до 55 194 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,24 %, до 61 497 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 33,14 %, до 18 758 рублей за тонну. Стоимость авиатоплива стала выше на 2,4 % (79 139 рублей за тонну). Топочный мазут подешевел на 4,21 %, до 29 738 рублей за тонну.