Автомобиль сгорел в Гатчинском районе

В экстренные службы 15 июня в 05:32 сообщили о пожаре на улице Гатчинской в Коммунаре. Горел легковой автомобиль «ВАЗ-2108».

На место происшествия выехали дежурные смены 42-й и 103-й пожарных частей. Восемь пожарных и две спецмашины ликвидировали возгорание к 06:05. Легковой автомобиль выгорел полностью.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского района.