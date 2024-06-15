Автомобиль сгорел в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 15 июня в 05:32 сообщили о пожаре на улице Гатчинской в Коммунаре. Горел легковой автомобиль «ВАЗ-2108».

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Фото: t.me/Kommunargazeta

На место происшествия выехали дежурные смены 42-й и 103-й пожарных частей. Восемь пожарных и две спецмашины ликвидировали возгорание к 06:05. Легковой автомобиль выгорел полностью.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского района.

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