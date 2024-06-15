Рецидивист пытался украсть приборы учета в ЖК в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Жильцы рассказали работнику ЖК о подозрительном мужчине, который срезает приборы учета тепла на одном из этажей 13 июня в Санкт-Петербурге.

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Фото: пресс-служба «Росгвардии»

Приехавшие на место росгвардейцы задержали 37-летнего рецидивиста, который украл 12 приборов для измерения и учета потребления тепловой энергии в многоквартирных домах. Общая стоимость оборудования – около 80 тысяч рублей.

Нарушителя, ранее судимого за кражу, незаконное хранение наркотических средств, а также изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, доставили в полицию.

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