Рецидивист пытался украсть приборы учета в ЖК в Петербурге

Жильцы рассказали работнику ЖК о подозрительном мужчине, который срезает приборы учета тепла на одном из этажей 13 июня в Санкт-Петербурге.

Приехавшие на место росгвардейцы задержали 37-летнего рецидивиста, который украл 12 приборов для измерения и учета потребления тепловой энергии в многоквартирных домах. Общая стоимость оборудования – около 80 тысяч рублей.

Нарушителя, ранее судимого за кражу, незаконное хранение наркотических средств, а также изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, доставили в полицию.