Александр Дрозденко поздравил Кингисепп с 640-летием

Александр Дрозденко 15 июня поздравил жителей Кингисеппа с 640-летием со дня основания города.
Губернатор отметил историческое значение Кингисеппа, ранее известного как Ям и Ямбург, подчеркнул важность строительства крепости Ям, защищавшей русские земли.
Глава региона также поблагодарил жителей за трудолюбие, вклад в развитие региона. И отметил, что город становится более комфортным и уютным для жизни.
«Благодарю всех кингисеппцев за любовь к городу и добросовестный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия и исполнения заветных желаний. Пусть Кингисепп процветает, а его жители живут в гармонии и взаимопонимании», – сказал Александр Дрозденко
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