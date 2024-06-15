Александр Дрозденко поздравил Кингисепп с 640-летием

Александр Дрозденко 15 июня поздравил жителей Кингисеппа с 640-летием со дня основания города.

Губернатор отметил историческое значение Кингисеппа, ранее известного как Ям и Ямбург, подчеркнул важность строительства крепости Ям, защищавшей русские земли.

Глава региона также поблагодарил жителей за трудолюбие, вклад в развитие региона. И отметил, что город становится более комфортным и уютным для жизни.

«Благодарю всех кингисеппцев за любовь к городу и добросовестный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия и исполнения заветных желаний. Пусть Кингисепп процветает, а его жители живут в гармонии и взаимопонимании», – сказал Александр Дрозденко