Ученые считают, что этот цветок можно назвать разумным

Ученые установили, что золотарник высокий (Solidago altissima), может реагировать на опасность, принимать конкретные решения, предупреждать о ней своих сородичей.

Золотарник, по-видимому, способен «слышать крики» своих соседей, когда на них нападает травоядное животное. Если жуки обгладывают листья золотарника, растение выделяет летучие органические соединения (ЛОС), сигнализирующие, что оно непригодно для пищи.

При этом пораженные золотарники подают сигнал опасности другим растениям, чтобы те могли подготовиться к встрече с вредителями. В ответ золотарники по соседству вырабатывают защитные вещества для борьбы с насекомыми.

Ученые утверждают, что таким способом золотарники способны не только понимать, что происходит, но и предвидеть опасность, основываясь на сигналах растений своего вида. И это нечто большее, чем просто рефлекс. По их мнению, это «обдуманное» поведение, основанное на конкурентной борьбе и попытке выживания.