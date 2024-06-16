Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 380 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Козак», 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины «Humvee» и «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 «Braveheart» и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 85-мм пушка Д-44.

Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов.