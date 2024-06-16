Россиян предупредили о рисках при оказании помощи в соцсетях

Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый», — пояснила Храпунова.

При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.