Во вторник, 18 июня, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью в большинстве районов, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер ночью северо-восточный, северный умеренный, днем северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +19…+24°С.
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16.06.2024 67