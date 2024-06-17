Кратковременные дожди и +24°С – погода в Ленобласти на 18 июня

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 18 июня, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град. Ветер ночью северо-восточный, северный умеренный, днем северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +19…+24°С.

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