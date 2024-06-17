Почти 600 добровольцев со всей России хотят принять участие молодёжном форуме «Ладога»

В волонтёрский корпус молодёжного форума «Ладога» поступило рекордное число заявок – 590.

По итогам конкурсного отбора из всех поступивших заявок, а на данный момент их 590, 50 волонтёров будут задействованы в 6 направлениях: стойка информации и административный штаб, образовательные площадки, интерактивная программа, техническое обеспечение, организация питания и медиасопровождение форума.

Молодёжный образовательный форум «Ладога» пройдёт при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СЗФО в очном формате с 9 по 15 сентября. Участниками форума станут 600 молодых людей со всех регионов России от 14 до 35 лет. В этом году молодёжь погрузится в тему культуры, искусства и истории.

Напомним, форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя. 12-й молодежный форум в 2020 году собрал рекордное количество участников — более 650 человек — лидеров молодежных сообществ, блогеров, молодых предпринимателей, представителей социальной активности, духовного пространства, профсоюзов, Волонтеров Победы и digital-джедаев.