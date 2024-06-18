В Ленобласти сохранится дождливая и прохладная погода

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 19 июня.
Ночью местами на востоке пройдет кратковременный дождь. Днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный, днем переходящий к юго-восточному, восточному умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +18…+23°С.
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