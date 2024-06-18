Мужчина с ножом угрожал убийствами в саду Петербурга. Его никто не испугался

Нетрезвый хулиган махал ножом, угрожал расправой и пытался выгнать посетителей из Подковыровского сада Санкт-Петербурга 17 июня около 18:00. Поняв, что его никто не боится, мужчина ушел сам.

На место приехали сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они получили приметы хулигана и приступили к поискам.

Задержали 36-летнего мужчину, ранее судимого за хранение наркотиков, по горячим следам возле дома на улице Большая Зеленина. Нож хулиган выбросил в саду, но его нашла следственно-оперативная группа.