Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 455 военнослужащих, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток улучшили тактическое положение. Противник потерял до 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».