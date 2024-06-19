С 18 июня в МФЦ Петербурга начали оформлять гражданство детям

Услуга стала доступна накануне праздничной даты – 1 июля исполнится 15 лет первым МФЦ в Санкт-Петербурге.

«Многофункциональные центры сделали подарок петербуржцам – стали оформлять гражданство детям. Это яркий пример, что вы всегда на прямой связи с горожанами, откликаетесь на их пожелания и запросы», – сказал Александр Беглов

По просьбам петербуржцев губернатор дал еще одно поручение руководству МФЦ: предоставить горожанам возможность быстро узнать о задолженности по налогам. В Санкт-Петербурге работает 68 офисов МФЦ. Большинство из них расположены в торговых комплексах.