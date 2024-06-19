Водителям могут дать дополнительное время на обжалование штрафов

Автор: Сергей Агутин
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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект ЛДПР, уточняющий сроки обжалования гражданами административных штрафов: предлагается дать на это 10 дней, а не десять суток, как сейчас.

Незначительное изменение формулировки даст гражданам дополнительный день на оспаривание штрафов. Например, если окончание десятидневного срока приходится на воскресенье, то у человека будет еще понедельник на подачу жалобы. Сейчас срок заканчивается в 23:59 воскресенья.

Аналогичная ситуация возникает, когда последний день обжалования приходится на последний день новогодних или майских праздников. В этом случае подать жалобу можно будет в первый рабочий день.

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17.04.2024 1266
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