Водителям могут дать дополнительное время на обжалование штрафов

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект ЛДПР, уточняющий сроки обжалования гражданами административных штрафов: предлагается дать на это 10 дней, а не десять суток, как сейчас.

Незначительное изменение формулировки даст гражданам дополнительный день на оспаривание штрафов. Например, если окончание десятидневного срока приходится на воскресенье, то у человека будет еще понедельник на подачу жалобы. Сейчас срок заканчивается в 23:59 воскресенья.

Аналогичная ситуация возникает, когда последний день обжалования приходится на последний день новогодних или майских праздников. В этом случае подать жалобу можно будет в первый рабочий день.