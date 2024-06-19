Госдума приняла в первом чтении поправки о дефиците российского бюджета

Поправки увеличивают оценку дефицита бюджета на 2024 год и снижают прогноз предполагаемых доходов, в том числе от нефтегазовых поступлений.
Прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год предлагается повысить с утвержденных 1,595 трлн рублей (0,9 % ВВП) – до 2,12 трлн рублей (1,1 % ВВП).
Верхнюю границу госдолга предложено увеличить с 26,637 трлн рублей до 26,68 трлн рублей. Внешний госдолг планируется снизить с $64 млрд до $63 млрд.
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31.12.2023 1200