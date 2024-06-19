Госдума приняла в первом чтении поправки о дефиците российского бюджета

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Рубли (2)
Фото: Baltphoto.ru

Поправки увеличивают оценку дефицита бюджета на 2024 год и снижают прогноз предполагаемых доходов, в том числе от нефтегазовых поступлений.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год предлагается повысить с утвержденных 1,595 трлн рублей (0,9 % ВВП) – до 2,12 трлн рублей (1,1 % ВВП).

Верхнюю границу госдолга предложено увеличить с 26,637 трлн рублей до 26,68 трлн рублей. Внешний госдолг планируется снизить с $64 млрд до $63 млрд.

Вам будет интересно
Госдума приняла в первом чтении поправки о дефиците российского бюджета Россия, дефицит, госдума, бюджет
В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом. Их нет даже в дружественных Китае, Индии и Вьетнаме
Российские товары не только не пускают на рынки недружественных стран в связи с санкциями, во всех остальных они сами по...
31.12.2023 1200
Автор