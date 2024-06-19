В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодой опасности

Ливни, накрывшие Северную столицу, продолжатся и в четверг.
В Санкт-Петербурге 19 июня объявлен «желтый» уровень погодой опасности из-за сильных дождей. Предупреждение действует с 16 до 21 часов, сообщает МЧС.
Однако сильные осадки в городе продолжатся и в четверг. Также ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду.
Подобная обстановка наблюдается и в Ленинградской области. До 18 часов 19 июня в 47-м регионе будут лить сильные дожди.
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17.06.2024 313