В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодой опасности

Ливни, накрывшие Северную столицу, продолжатся и в четверг.

В Санкт-Петербурге 19 июня объявлен «желтый» уровень погодой опасности из-за сильных дождей. Предупреждение действует с 16 до 21 часов, сообщает МЧС.

Однако сильные осадки в городе продолжатся и в четверг. Также ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду.

Подобная обстановка наблюдается и в Ленинградской области. До 18 часов 19 июня в 47-м регионе будут лить сильные дожди.