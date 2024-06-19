На Землю обрушился мощный геомагнитный шторм: неспокойно будет еще 5 дней

Сила магнитных бурь достигнет самого высокого уровня.

Как утверждают СМИ, ученые из США зафиксировали повышенную солнечную активность, что привело к мощному геомагнитному шторму.

По оценкам специалистов, возмущения в магнитосфере нашей планеты продлятся еще пять дней — до 24 июня. Самая сильная магнитная буря достигнет уровня G5, которая прогнозируется на 20 июня.

При космических катаклизмах подобного масштаба вероятны сбои в работе навигационного оборудования, электросетей и связи.