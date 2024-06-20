На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 19+453 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, устранение деформации а\б покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 0-34, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, засыпка грунтом/песком промоин и ям, ликвидация размывов.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 331-355 ограничение скорости движения в оба направления с 04:00 до 15:00, скашивание травы механизированным способом.

Р-23 «Псков»:

км 130-145, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом;

км 23, 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, помывка мостов.

А-181 «Скандинавия»:

км 55-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;

км 134, км 135, км 139, км 141, км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 30-35 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи.

А-121 «Сортавала»: