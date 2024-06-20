На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 19+453 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, устранение деформации а\б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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19.06.2024 51
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 0-34, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, засыпка грунтом/песком промоин и ям, ликвидация размывов.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 331-355 ограничение скорости движения в оба направления с 04:00 до 15:00, скашивание травы механизированным способом.
Р-23 «Псков»:
- км 130-145, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом;
- км 23, 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, помывка мостов.
А-181 «Скандинавия»:
- км 55-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 134, км 135, км 139, км 141, км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 30-35 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
- км 0-37 + транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 59-37 ограничение скорости в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;
- км 37-72 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 25-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 33+399 Путепровод через а/д «Магистральная» в оба направления с 09:00 до 18:00, проливка трещин в зоне ДШ.