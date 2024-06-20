На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 июня

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 19+453 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, устранение деформации а\б покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 0-34, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, засыпка грунтом/песком промоин и ям, ликвидация размывов.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 331-355 ограничение скорости движения в оба направления с 04:00 до 15:00, скашивание травы механизированным способом.

Р-23 «Псков»:

  • км 130-145, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом;
  • км 23, 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, помывка мостов.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 55-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
  • км 134, км 135, км 139, км 141, км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 30-35 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
  • км 0-37 + транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 59-37 ограничение скорости в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;
  • км 37-72 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 25-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 33+399 Путепровод через а/д «Магистральная» в оба направления с 09:00 до 18:00, проливка трещин в зоне ДШ.
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